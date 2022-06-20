Пабло Ласо прокомментировал победу «Реала» в чемпионате Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо, недавно перенёсший инфаркт, высказался о победе в чемпионате Испании.
«Прежде всего я бы хотел поздравить команду с завоеванием титула. В течение года с нами случалось немало плохого и немало хорошего. Мы сыграли в четырёх финалах разных соревнований, и это говорит об отличной работе всей команды. Я снимаю шляпу перед ребятами.
Очень горжусь командой и очень доволен тем, как мы работали весь сезон. Сейчас я в полном порядке, правда, мне было тяжеловато поднять кубок, но, думаю, это из-за того, что он сам по себе много весит», — приводит слова Ласо Basket News.
Ласо перенёс инфаркт в начале июня и в финальной серии не руководил командой со скамейки. «Реал» в финале обыграл «Барселону» и завоевал свой 36-й титул чемпиона Испании.
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