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«Енисей» объявил первого новичка межсезонья

«Енисей» объявил первого новичка межсезонья
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Центровой Роман Загретдинов будет защищать цвета красноярского «Енисея» в следующем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 26-летний баскетболист выступал за сургутский «Университет-Югра». В 36 матчах Суперлиги-1 он в среднем набирал 12,5 очка (второй показатель в команде) и делал 7,8 подбора (лучший результат) за 25 минут игрового времени. По итогам сезона-2020/2021 Загретдинов был признан MVP Суперлиги-2. За два года новичок «Енисея» проделал путь от Суперлиги-2 до клуба Единой лиги ВТБ.

«Для меня большая честь попробовать себя на более высоком уровне. Страхов нет, но волнение присутствует. Цель – стать лучше, узнать, на что я способен, и максимально помочь команде в достижении результатов», – заявил центровой.

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