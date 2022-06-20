«Зенит» продлил контракт с Маносом Пападопулосом

Баскетбольный клуб «Зенит» официально объявил о подписании нового контракта со спортивным директором Маносом Пападопулосом.



Греческий специалист продлил контракт ещё на два сезона. Пападопулос присоединился к «Зениту» в 2020 году. До этого Манос работал более 30 лет в греческом «Панатинаикосе».



«Хочу поблагодарить Совет директоров за оказанное доверие. Уверен, что к следующему сезону при поддержке клуба и при высококлассном тренере мы вновь построим очень боеспособную команду», — цитирует Пападопулоса официальный сайт БК «Зенит».



В минувшем сезоне «Зенит» впервые стал победителем Единой лиги ВТБ, обыграв в финальной серии ЦСКА со счётом 4-3. В этот же год клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России.