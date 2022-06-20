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Грант Хилл: Джордан — величайший игрок в истории, но его не критиковали так, как Леброна

Грант Хилл: Джордан — величайший игрок в истории, но его не критиковали так, как Леброна
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Бывшая звезда НБА Грант Хилл сравнил Майкла Джордана и Леброна Джеймса.

«На мой взгляд, Джордан — величайший игрок в истории НБА, но мне не нравится вести разговор в такой плоскости, потому что мне бы не хотелось принижать других игроков.

Леброн тоже невероятный. С самого раннего возраста на нём был груз ожиданий, который ему надо было постоянно оправдывать. Думаю, Джордану и близко и не приходилось сталкиваться с той критикой, которая доставалась Леброну.

Я думаю, что мы, старое поколение, не в полной мере ценим вклад Леброна. Он сделал многое для баскетбола и вне площадки. Я восхищаюсь им и как игроком, и как лицом всей НБА. Никто не получал столько критики, как он», — заявил Хилл в подкасте Джей Джей Редика.

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