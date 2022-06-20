Звезда «Барселоны» Калатес выразил желание покинуть клуб из-за конфликта с Ясикявичюсом

Разыгрывающий испанской «Барселоны» Ник Калатес заявил о желании покинуть клуб из столицы Каталонии по окончании сезона, информирует Mundo Deportivo. Действующий контракт 33-летнего баскетболиста истекает в 2023 году, однако внутренний конфликт заставил команду и игрока пересмотреть совместное будущее.
Источник сообщает о серьезном ухудшении отношений между Калатесом и главным тренером «Барселоны» Шарунасом Ясикявичюсом, из-за которого защитник намерен покинуть команду.
По слухам, основными кандидатами на подписание Калатеса являются тель-авивский «Маккаби» и стамбульский «Фенербахче». Также обсуждается вариант с возвращением легендарного баскетболиста в афинский «Панатинаикос», за который он выступал в общей сложности на протяжении восьми сезонов (2009–2012, 2015–2020).
Для перехода в другую команду «Барселона» должна согласовать с Калатесом условия расторжения действующего контракта. С учетом высокой зарплаты грека клуб склоняется к продаже игрока, чтобы сэкономить деньги на будущие подписания.
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