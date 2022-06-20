Агент Паскуаля сообщил, что тренер не покинет «Зенит»

Официальный представитель Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский рассказал, что тренер будет продолжать работу с «Зенитом» в следующем сезоне.
«У Паскуаля действующий контракт с «Зенитом», и он будет выполнять его условия в новом сезоне. Вся информация о возможном уходе Паскуаля этим летом — спекуляция. Мы не рассматривали другие предложения», — цитирует Михалевского «Спорт-экспресс».
Паскуаль возглавляет «Зенит» с февраля 2020 года. В минувшем сезоне испанский специалист привёл клуб к первой в истории победе в чемпионате России и в Единой лиге ВТБ. В финальной серии «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счётом 4-3. Также Паскуаль впервые вывел «Зенит» в плей-офф Евролиги.
Ранее Хавьера Паскуаля связывали с возможным уходом в израильский «Маккаби».
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