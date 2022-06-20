Никола Миротич: этот сезон стал для нас провальным
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Звёздный форвард «Барселоны» Никола Миротич подвёл итоги завершившегося сезона.
«На мой взгляд, этот сезон стал для нас провальным. Наша команда стремилась к большему, хотела сделать гораздо больше. Мы не достигли поставленных целей. Я называю сезон провальным не потому, что мы не выложились полностью, а потому, что мы — «Барселона». От нас ждут титулов.
Мы все стараемся делать то, что от нас требует тренер, но допускаем много ошибок. «Реал» хорошо знал наши сильные стороны и закрыл их. Реальность такова, что «Мадрид» взял ещё один трофей, а мы проиграли», — цитирует Миротича Eurohoops.
В финальной серии чемпионата Испании мадридский «Реал» одержал победу над «Барселоной» со счётом 3-1 и завоевал свой 36-й чемпионский титул.
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