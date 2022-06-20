Генеральный менеджер «Лейкерс»: мы должны стать лучше, будут изменения в составе

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка заявил, что команду ждут изменения в межсезонье.



«Всё начинается с общения между генеральным менеджером и главным тренером. Они согласовывают планы и обмениваются мнениями. У тренера своё видение игры, и сейчас Дарвин Хэм приступит к работе. Не могу дождаться момента, когда мы с ним начнём обсуждать грядущий сезон.



Не сомневайтесь, будут изменения в составе. Мы определённо должны стать лучше по сравнению с прошлым сезоном. Наши болельщики заслуживают этого. Найдём игроков, которые соответствуют видению и требованиям Хэма», — приводит слова Пелинки Spectrum SportsNet.



В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» занял 11-е место в Западной конференции и не сумел выйти в плей-офф.