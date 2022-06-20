Телеведущий Каухерд: между Леброном и Карри — Гранд-Каньон

Известный телеведущий Колин Каухерд сравнил Леброна Джеймса и Стефена Карри.
«Вы действительно считаете, что Джейсон Тейтум и Лука Дончич могут претендовать на то, чтобы находиться на одном уровне с Леброном? Для Джеймса нужно подготовить вип-комнату, и в ней будет только он. Дистанция между Тейтумом и Карри — Гранд-Каньон, точно так же дистанция между Леброном и Карри — Гранд-Каньон. Нельзя сравнивать игроков только потому, что им удалось провести два хороших сезона и сыграть в Матче всех звёзд», — цитирует Каухерда Fadeaway World.
«Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает Леброн Джеймс, не смог пробиться в плей-офф, заняв 11-е место в Западной конференции. «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА, а Стеф Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии.
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