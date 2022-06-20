Кайри Ирвинг может покинуть «Бруклин», среди претендентов на игрока значатся «Лейкерс»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг может покинуть команду в нынешнее межсезонье, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По информации источника, переговоры Ирвинга с руководством клуба зашли в тупик.



Баскетболист рассматривает возможность выхода на рынок свободных агентов. Претендентами на Ирвинга называют «Бруклин Нетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».



Ирвинг должен определиться по поводу опции продления контракта до 29 июня.



Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не мог длительное время принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие. По этой причине «Нетс» не хотели подписывать с игроком новое соглашение на длительный срок.



Напомним, «Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча серии.