Кайри Ирвинг может покинуть «Бруклин», среди претендентов на игрока значатся «Лейкерс»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг может покинуть команду в нынешнее межсезонье, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По информации источника, переговоры Ирвинга с руководством клуба зашли в тупик.
Баскетболист рассматривает возможность выхода на рынок свободных агентов. Претендентами на Ирвинга называют «Бруклин Нетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».
Ирвинг должен определиться по поводу опции продления контракта до 29 июня.
Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не мог длительное время принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие. По этой причине «Нетс» не хотели подписывать с игроком новое соглашение на длительный срок.
Напомним, «Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча серии.
- 20 июня 2022
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
16:49
-
16:28
-
14:59
-
14:30
-
13:57
-
13:11
-
12:28
-
12:16
-
11:37
-
10:03
-
09:52
-
09:03
-
07:37
-
02:14
-
01:50
-
01:34
-
00:57
-
00:23
- 19 июня 2022
-
22:08
-
21:43
-
21:12
-
20:45
-
20:36
-
19:11
-
18:57
-
18:57
-
18:35
-
18:24
-
18:16
-
17:17
-
16:54
-
16:32