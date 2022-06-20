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Кайри Ирвинг может покинуть «Бруклин», среди претендентов на игрока значатся «Лейкерс»

Кайри Ирвинг может покинуть «Бруклин», среди претендентов на игрока значатся «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг может покинуть команду в нынешнее межсезонье, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По информации источника, переговоры Ирвинга с руководством клуба зашли в тупик.

Баскетболист рассматривает возможность выхода на рынок свободных агентов. Претендентами на Ирвинга называют «Бруклин Нетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Ирвинг должен определиться по поводу опции продления контракта до 29 июня.

Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не мог длительное время принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие. По этой причине «Нетс» не хотели подписывать с игроком новое соглашение на длительный срок.

Напомним, «Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча серии.

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