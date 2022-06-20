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Инсайдер: «Барселона» близка к подписанию Томаша Саторански и Яна Веселы

Инсайдер: «Барселона» близка к подписанию Томаша Саторански и Яна Веселы
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Испанский клуб «Барселона» близок к подписанию чешских баскетболистов Томаша Саторански и Яна Веселы, сообщает журналист издания Eurohoops Арис Баркас.

32-летний форвард Веселы готовится перейти в «Барселону» из турецкого «Фенербахче», где он отыграл восемь сезонов и стал победителем Евролиги в 2017 году, а также трёхкратным чемпионом Турции (2016, 2017, 2018). В 2019 году Веселы становился MVP Евролиги.

30-летний Саторански последние шесть лет карьеры провёл в США, успев выступить за «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Вашингтон Уизардс». Стоит отметить, что Саторански уже выступал за «Барселону» в 2014-2016 годах. В 2016 году он был признан самым зрелищным игроком чемпионата Испании.

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