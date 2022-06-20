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УНИКС объявил о продлении контракта с Воронцевичем

УНИКС объявил о продлении контракта с Воронцевичем
Андрей Воронцевич
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Капитан УНИКСа, форвард сборной России Андрей Воронцевич продолжит выступать за казанскую команду в следующем сезоне, сообщает пресс-служба клуба. Стороны не стали активировать опцию выхода из контракта.

В Единой лиге ВТБ – 2021/2022 Воронцевич принял участие в 25 матчах, в которых его средняя статистика составила 7,8 очка, 4,3 подбора, 2,1 передачи и 0,9 перехвата за 26,3 минуты на площадке.

В 19 играх Евролиги форвард набирал в среднем 5,5 очка, 2,6 подбора и 1,1 передачи за 19,6 минуты игрового времени.

По итогам сезона президент УНИКСа Евгений Богачёв положительно отозвался о 34-летнем баскетболисте.

«Привычно высокий уровень баскетбола в этом году демонстрировал наш капитан Воронцевич. Помимо игровых качеств, Андрей – замечательный человек, прекрасный парень, который способствовал доброжелательной атмосфере внутри коллектива, объединял и сплачивал ребят. Очень благодарен ему за это. С капитаном у нас соглашение с двусторонней опцией выхода, но вряд ли любая из сторон решит ею воспользоваться», – заявил Богачёв.

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