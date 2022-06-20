Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов сезона с участием Алексея Шведа

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила подборку лучших моментов с участием защитника ЦСКА Алексея Шведа в минувшем сезоне турнира.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Напомним, Швед подписал контракт с ЦСКА летом 2021 года по схеме «1+1». Алексей перешёл в ЦСКА из «Химок», которые покинул после решения о выходе из состава Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий.



В прошедшем сезоне Алексей провёл 31 встречу, набирая в среднем 16,1 очка, совершая 3,5 подбора и отдавая 5,6 результативной передачи в среднем за игру.



Ближайшие два-три месяца Швед пропустит из-за травмы. Ранее стало известно, что в ЦСКА активировали опцию продления контракта с российским защитником.