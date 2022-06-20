Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский: надо искать баскетболистов путём академий «Реала» или «Барселоны»

Владимир Гомельский: надо искать баскетболистов путём академий «Реала» или «Барселоны»
Комментарии

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о возможном способе того, как российским баскетбольным клубам искать молодых талантливых игроков.

«Возьмём США, где спортсмены учатся в вузах и мечтают попасть в НБА. Обычно после двух лет выступления в студенческой лиге с ними подписывается первый контракт. Чтобы заполучить потенциально сильного игрока, который может раскрыться в будущем, нужно сразу предлагать чуть больше денег, чем НБА. И то не факт, поведётся ли он на зарплату и переедет в Россию.

В Испании, Италии, Франции, а теперь и Германии клубы заключают контракты с родителями. Причём в них прописываются и система образования, и сумма трансфера, если молодой человек захочет покинуть команду. Поэтому найти в Европе юного, подающего надежды и незадрафтованного баскетболиста достаточно сложно.

Лучше идти путём академий мадридского «Реала», «Барселоны». Разглядывать таланты до того, как они засверкают, приглашать в Москву, давать им образование — не только баскетбольное, но и общее. И таким образом обеспечить себя сверхталантливой порослью. Думаю, если идти этим путём, то заниматься поиском ребят надо внутри СНГ», — приводит слова Гомельского «RT на русском».

Новость по теме
Гомельский: Райкович — тренер среднего поколения, и я ему не завидую
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022