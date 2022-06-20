Перкинс назвал команду, которая больше всех нуждается в Брэдли Биле

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Даллас Маверикс» нужно попытаться заполучить атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била.
«Больше всех в Брэдли Биле нуждается «Даллас Маверикс». Джейлен Брансон — чертовски хороший игрок, но когда у тебя есть баскетболист, ценность которого сильно возросла, то можно использовать его, чтобы приобрести Брэдли Била по схеме «сайн-энд-трейд». Бил и Дончич были бы той силой, с которой нужно считаться. Возможно, это была бы лучшая задняя линия в НБА. И я не шучу. Если Брэдли станет свободным агентом, то на месте «Далласа» я бы сделал всё, чтобы заполучить его», — цитирует Перкинса ClutchFans.
В нынешнем сезоне Бил набирал в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при 30% точности из-за дуги. «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с балансом 24-29. Летом Бил может воспользоваться опцией игрока и получить статус неограниченно свободного агента.
- 20 июня 2022
-
22:25
-
22:01
-
21:03
-
21:01
-
19:53
-
18:55
-
18:49
-
18:11
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
16:49
-
16:28
-
14:59
-
14:30
-
13:57
-
13:11
-
12:28
-
12:16
-
11:37
-
10:03
-
09:52
-
09:03
-
07:37
-
02:14
-
01:50
-
01:34
-
00:57
-
00:23
- 19 июня 2022
-
22:08
-
21:43
-
21:12
-
20:45
-
20:36
-
19:11