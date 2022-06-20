Перкинс назвал команду, которая больше всех нуждается в Брэдли Биле

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Даллас Маверикс» нужно попытаться заполучить атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била.



«Больше всех в Брэдли Биле нуждается «Даллас Маверикс». Джейлен Брансон — чертовски хороший игрок, но когда у тебя есть баскетболист, ценность которого сильно возросла, то можно использовать его, чтобы приобрести Брэдли Била по схеме «сайн-энд-трейд». Бил и Дончич были бы той силой, с которой нужно считаться. Возможно, это была бы лучшая задняя линия в НБА. И я не шучу. Если Брэдли станет свободным агентом, то на месте «Далласа» я бы сделал всё, чтобы заполучить его», — цитирует Перкинса ClutchFans.



В нынешнем сезоне Бил набирал в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при 30% точности из-за дуги. «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с балансом 24-29. Летом Бил может воспользоваться опцией игрока и получить статус неограниченно свободного агента.