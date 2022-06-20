Песков — об арестованной баскетболистке Грайнер: мы не можем называть её заложником
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал продление ареста победительницы Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, американской баскетболистки Бриттни Грайнер, до 2 июля.
Напомним, в начале марта стало известно, что 31-летняя Грайнер была задержана в Москве с наркотическим веществом – гашишным маслом.
«Есть целый ряд стран, в которые вы не можете въехать с наркотиками. Это преследуется по закону, с этим ничего не поделать. Это преследуется и по российским законам. Россия не единственная страна в мире, которая имеет строгое законодательство в этом смысле. Мы не можем называть её заложником. Почему мы должны называть её заложником?» – приводит слова Пескова издание ТАСС.
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