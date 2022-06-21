Гомельский объяснил, почему «Барселона» проиграла «Реалу» в финале чемпионата Испании

Известный комментатор Владимир Гомельский объяснил причины поражения «Барселоны» в финале чемпионата Испании по баскетболу от мадридского «Реала».



«Я уже объяснял разницу между тактикой и стратегией. Именно правильно спланированная стратегия позволила бы команде подойти к главным стартам сезона в оптимальном состоянии. А под конец сезона стало ясно, что «Барса» выдохлась. А поражение в полуфинальном матче «Финала четырёх» от «Реала» и вовсе выбило из колеи целый ряд игроков и самого тренера. Перспективное планирование — важнейшая составляющая тренерского искусства. Думаю, что Ясикявичюс придумал очень действенную тактику для «Барсы» и в обороне, и в атаке. Но поддерживать действенность, эффективность этой тактики можно было только игроками, находящимися на пике формы.



Но поддерживать пик формы у атлетов можно очень непродолжительный период времени. Так устроен человеческий организм. Необходимо учитывать эту особенность. При этом у каждого игрока, каждого индивидуума продолжительность «пикового» периода различна. Мне кажется, что именно этого не учёл Ясикявичюс в своей работе в текущем сезоне. А в его штабе не оказалось никого, кто сумел подправить главного тренера. Я ни в коем случае не настаиваю, что это моё суждение является абсолютно верным. Но мне при просмотре игр финальной серии испанского чемпионата показалось именно так», — написал Гомельский на своём сайте.