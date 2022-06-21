Карри намекнул, что хочет выиграть Олимпиаду со сборной США

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри считает, что его резюме игрока всё ещё не стало идеальным даже после завоевания четвёртого чемпионского титула.



«Я всё ещё недостаточно хорош. Мне нужно через два года сыграть в Париже за Керра. Во всяком случае так говорит сам Керр, так что это его слова, а не мои», — цитирует разыгрывающего «Уорриорз» Clutch Point.



Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр в декабре 2021 года возглавил сборную США и на данный момент совмещает оба поста.



В минувшем сезоне «Уорриорз» завоевали свой седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Стеф Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии. Все 11 журналистов отдали свой голос за Карри.