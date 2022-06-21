Участник Матча звёзд Единой лиги ВТБ – 2019 продолжит карьеру в Австралии

Бывший форвард «Пармы» и участник Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ – 2019 Рашард Келли подписал контракт с австралийской командой «Тасмания Джекджамперс», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.



В минувшем сезоне 26-летний баскетболист являлся игроком стартовой пятёрки «Дижона». В 38 матчах за французскую команду средние показатели Келли составили 11,4 очка, 6,4 подбора и 2,2 передачи. В игре с АСВЕЛом он установил личный рекорд результативности в сезоне, набрав 28 очков.



В этом году «Дижон» занял пятое место в регулярном чемпионате страны (20 побед, 14 поражений) и вышел в полуфинал чемпионата Франции, где уступил АСВЕЛу (0-3). В Лиге чемпионов ФИБА команда завершила выступление на стадии Топ-16, финишировав в третьей группе I с нейтральным балансом выигрышей и проигрышей (3-3).



В сезоне-2018/2019 Келли защищал цвета пермской «Пармы» и принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ в феврале 2019 года. Ранее форвард выступал в клубах Италии, Турции и Франции.

Отметим, что в минувшем сезоне за «Тасманию» выступал защитник «Автодора» Никита Михайловский.