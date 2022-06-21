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Бьелица, Теодосич и Марьянович сыграют за Сербию в матчах квалификации Кубка мира

Бьелица, Теодосич и Марьянович сыграют за Сербию в матчах квалификации Кубка мира
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Сборная Сербии обнародовала список игроков, вызванных в команду для подготовки к отборочному матчу чемпионата мира — 2023 со сборной Латвии.

В список из 20 баскетболистов вошли Милош Теодосич, Неманья Бьелица и Бобан Марьянович. Игра с Латвией состоится 30 июня.

Полная заявка сборной Сербии: Алекса Аврамович, Алекса Ускокович, Алекса Новакович, Огнен Ярамаз, Данило Анджушич, Милош Теодосич, Ваня Маринкович, Деян Тодорович, Неманя Дангубич, Урош Трифунович, Деян Давидовац, Неманья Бьелица, Балша Копривица, Бориша Симанич, Марко Ягодич-Куриджа, Филип Петрушев, Душан Ристич, Марко Пецарски, Никола Йович, Бобан Марьянович.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 25 августа 2023 года по 10 сентября. Действующим победителем является сборная Испании.

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