Стив Керр: перед началом сезона не был уверен в победе

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что перед стартом сезона не думал о чемпионском титуле.



«Если честно, то после открытия тренировочного лагеря прошлым летом я совершенно не был уверен в том, что мы выиграем чемпионат. Я понимал, что мы проведём достаточно хороший сезон, но чемпионский титул… Ну а сейчас я здесь, наслаждаюсь чемпионским парадом и чувствую любовь всего Залива. Это нечто потрясающее!» — цитирует Керра Fadeaway World.



«Голден Стэйт Уорриорз» по итогам минувшего сезона завоевал свой седьмой чемпионский титул, в финальной серии одержав победу над «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. При этом «Уорриорз» до этого два сезона подряд даже не попадали в плей-офф.

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