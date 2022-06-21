Бывший игрок НБА, обвинённый в хранении наркотиков, скончался на 26-м году жизни

Экс-игрок НБА Калеб Суониган, выступавший на позиции центрового за «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Сакраменто Кингз», ушёл из жизни в возрасте 25 лет, пишет BasketNews. Сообщается, что смерть наступила естественным образом.



Суониган был задрафтован «Портленд Трэйл Блэйзерс» в 2017 году. В общей сложности за его плечами три сезона и 76 матчей в НБА в составе «Портленда» и «Сакраменто». Центровой в среднем набирал 2,3 очка, делал 2,9 подбора и отдавал 0,8 передачи за 8,7 минуты игрового времени.



Суониган вернулся в «Блэйзерс» из «Кингз» в начале 2020 года. Позже баскетболист был отчислен из команды. В декабре 2020-го его арестовали на севере штата Индиана по обвинению в хранении марихуаны. В мае 2021 года Калеб был приговорён к 180-дневному условному сроку и избежал тюремного заключения.