Стефен Карри оставил сообщение для критиков

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри разместил новый пост в своих социальных сетях, где показал фото с трофеями.



«Ну и что они теперь скажут?» — написал Карри.

Фото: Из личного архива Стефена Карри

Карри в ходе сезона не раз сталкивался с критикой. Ранее извинения перед ним принёс эксперт ESPN Кендрик Перкинс.



Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Уорриорз» завоевали седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии. Все 11 журналистов отдали свой голос за Карри. В шестом матче серии, который оказался победным для баскетболистов «Голден Стэйт», Стефен стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 34 очка, семь подборов и семь передач.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: