Экс-защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард близок к переходу в «Маккаби»

Бывший защитник московского ЦСКА Дэрран Хиллиард близок к переходу в «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом информирует издание Basket News. Кроме того, сообщается, что ряды израильского клуба вместе с Хиллиардом пополнит форвард Бонзи Колсон.

Ожидается, что Дэрран и Бонзи заменят Джеймса Нанналли и Деррика Уильямса, которые собираются покинуть «Маккаби».

Минувший сезон Хиллиард провёл в «Баварии», однако не смог доиграть его до конца из-за травмы. Колсон выступает в составе турецкой «Каршияки». В «Маккаби» и ранее проявляли к нему интерес.



По итогам сезона-2021/2022 Евролиги «Фенербахче» занял 12-ю позицию в турнирной таблице, не пробившись в плей-офф.

Ранее о переходе в «Маккаби» высказался американский центровой Алекс Пойтресс.