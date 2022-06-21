Экс-защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард близок к переходу в «Маккаби»
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Бывший защитник московского ЦСКА Дэрран Хиллиард близок к переходу в «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом информирует издание Basket News. Кроме того, сообщается, что ряды израильского клуба вместе с Хиллиардом пополнит форвард Бонзи Колсон.
Ожидается, что Дэрран и Бонзи заменят Джеймса Нанналли и Деррика Уильямса, которые собираются покинуть «Маккаби».
Минувший сезон Хиллиард провёл в «Баварии», однако не смог доиграть его до конца из-за травмы. Колсон выступает в составе турецкой «Каршияки». В «Маккаби» и ранее проявляли к нему интерес.
По итогам сезона-2021/2022 Евролиги «Фенербахче» занял 12-ю позицию в турнирной таблице, не пробившись в плей-офф.
Ранее о переходе в «Маккаби» высказался американский центровой Алекс Пойтресс.
Новость по темеПойтресс высказался о переходе в «Маккаби»
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