Николя Батюм отказался от продления контракта с «Клипперс» на $ 3,3 млн
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Николя Батюм отказался от продления соглашения с «Лос-Анджелес Клипперс» на следующий сезон, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Заработная плата француза по контракту в сезоне-2022/2023 составляет $ 3,3 млн.
Батюм станет свободным агентом. Однако стороны по-прежнему заинтересованы в подписании нового соглашения, в рамках которого «Клипперс» может предложить Батюму до $ 10,9 млн на два года.
По условиям отчисления из «Шарлотт Хорнетс», форвард также заработает $ 8,9 млн в сезоне-2022/2023.
В минувшем сезоне 33-летний французский баскетболист, выступающий за «Клипперс» с 2020 года, сыграл 59 матчей в чемпионате НБА (54 из них в стартовой пятёрке), в среднем набирая 8,3 очка и делая 4,3 подбора.
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