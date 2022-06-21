Николя Батюм отказался от продления контракта с «Клипперс» на $ 3,3 млн

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Николя Батюм отказался от продления соглашения с «Лос-Анджелес Клипперс» на следующий сезон, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Заработная плата француза по контракту в сезоне-2022/2023 составляет $ 3,3 млн.

Батюм станет свободным агентом. Однако стороны по-прежнему заинтересованы в подписании нового соглашения, в рамках которого «Клипперс» может предложить Батюму до $ 10,9 млн на два года.

По условиям отчисления из «Шарлотт Хорнетс», форвард также заработает $ 8,9 млн в сезоне-2022/2023.

В минувшем сезоне 33-летний французский баскетболист, выступающий за «Клипперс» с 2020 года, сыграл 59 матчей в чемпионате НБА (54 из них в стартовой пятёрке), в среднем набирая 8,3 очка и делая 4,3 подбора.