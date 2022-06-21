Сергей Карасёв подписал с «Зенитом» новый контракт
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28-летний форвард Сергей Карасёв подписал с «Зенитом» новый двухлетний контракт. Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
По итогам минувшего сезона Единой лиги ВТБ Карасёв вместе с командой стал чемпионом турнира. Сергей присоединился к петербуржцам в 2016 году. С 2019 по 2021 год выступал за подмосковные «Химки», после чего вернулся в «Зенит».
«Возвращение Сергея в «Зенит» год назад пошло на пользу и клубу, и игроку. Поэтому продление контракта абсолютно логично. Сергей на очень высоком уровне сыграл концовку сезона, но я уверен, что это далеко не весь его потенциал», — сказал генеральный директор команды Александр Церковный.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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