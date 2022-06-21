Сергей Карасёв высказался о подписании нового контракта с «Зенитом»

Форвард Сергей Карасёв прокомментировал подписание нового контракта с «Зенитом». Сегодня, 21 июня, петербуржцы объявили о продлении соглашения с 28-летним игроком на два года.
«Безусловно, очень рад, что остаюсь в Питере и продолжу выступать за «Зенит». В этот раз у нас был отличный сезон, поэтому очень рад продлить контракт на два года. Надеюсь, что с нашими болельщиками мы будем также побеждать в каждом матче. Буду стараться делать всё возможное, чтобы приносить максимальную пользу. До встречи в новом сезоне!» — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».
Карасёв присоединился к петербуржцам в 2016 году. С 2019 по 2021 год выступал за подмосковные «Химки», после чего вернулся в «Зенит».
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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