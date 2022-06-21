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Источник: Святослав Михайлюк останется в «Торонто»

Источник: Святослав Михайлюк останется в «Торонто»
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Атакующий защитник Святослав Михайлюк останется в «Торонто Рэпторс». Об этом в своих социальных сетях рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что украинский игрок активировал опцию в контракте на следующий сезон. По информации того же Чарании, которую он давал ранее, за второй сезон в «Торонто» Святослав должен заработать $ 1,9 млн. За первый сезон Михайлюк заработал $ 1,7 млн.

В минувшем сезоне Михайлюк принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 4,6 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 0,8 результативной передачи. «Рэпторс» заняли пятое место в Восточной конференции. В плей-офф команда уступила «Филадельфии Сиксерс».

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