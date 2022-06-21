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Леброн станет сотрудничать Наоми Осакой, организовавшей медиакомпанию

Леброн станет сотрудничать Наоми Осакой, организовавшей медиакомпанию
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Бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака организовала развлекательную компанию Hana Kuma, партнёром которой станет SpringHill, принадлежащая звёздному баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Эта невероятная женщина и истории, которые она собирается воплотить в жизнь, — именно то, что нам нужно! Невероятно горжусь тем, что называю её своим партнёром», — написал Джеймс в своих социальных сетях.

По словам Осаки, компания будет заниматься созданием развлекательного контента со встроенной или интегрированной рекламой.

«Честно говоря, я не могу сказать, буду ли я лично участвовать в чём-либо прямо сейчас. Но что меня волнует, так это способность вдохновлять людей и рассказывать новые истории, особенно те, которые я хотела бы сама увидеть, когда была ребёнком», — приводит слова Осаки New York Times.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:

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