Эй Смит: Ирвинг хочет гарантированный контракт на 4 года? Как же это неуважительно!

Известный телеведущий Стивен Эй Смит подверг критике разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга за потенциальные условия продления контракта с клубом.



«Я просто не могу прекратить смеяться. Этот парень пропустил 127 матчей за последние три сезона, и теперь он считает, что заслуживает продления контракта на четыре года с полной гарантией. И это кроме 36,5 миллиона долларов, которые он получит за следующий сезон. Вы хоть представляете, как же это неуважительно по отношению к игрокам, насколько это неуважительно по отношению к Стиву Нэшу!» — сказал Эй Смит на канале ESPN в YouTube.



Ранее на новость о возможном уходе Ирвинга из «Бруклина» отреагировал известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс.

Новость по теме Эксперт отреагировал на возможный интерес «Лейкерс» к Кайри Ирвингу