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Эй Смит: Ирвинг хочет гарантированный контракт на 4 года? Как же это неуважительно!

Эй Смит: Ирвинг хочет гарантированный контракт на 4 года? Как же это неуважительно!
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Известный телеведущий Стивен Эй Смит подверг критике разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга за потенциальные условия продления контракта с клубом.

«Я просто не могу прекратить смеяться. Этот парень пропустил 127 матчей за последние три сезона, и теперь он считает, что заслуживает продления контракта на четыре года с полной гарантией. И это кроме 36,5 миллиона долларов, которые он получит за следующий сезон. Вы хоть представляете, как же это неуважительно по отношению к игрокам, насколько это неуважительно по отношению к Стиву Нэшу!» — сказал Эй Смит на канале ESPN в YouTube.

Ранее на новость о возможном уходе Ирвинга из «Бруклина» отреагировал известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс.

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