«Лейкерс» назначили нового ассистента главного тренера

«Лос-Анджелес Лейкерс» нанял Джордана Отта на роль ассистента нового главного тренера команды Дарвина Хэма. Об этом сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттер-аккаунте».

Отт с 2013 по 2016 год занимал должность видеокоординатора в «Атланте Хоукс». Примечательно, что Дарвин и Джордан ранее уже работали вместе. Это было в «Атланте», когда Дарвин был ассистентом главного тренера «Хоукс».

«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф завершившегося сезона после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). 11 апреля «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. Ранее новый наставник команды Хэм отмечал, что работа в «Лейкерс» — это уникальная возможность.