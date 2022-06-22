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Курбанов и Хоменко останутся в ЦСКА на следующий сезон

Курбанов и Хоменко останутся в ЦСКА на следующий сезон
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ЦСКА воспользовался опцией в контрактах Никиты Курбанова и Александра Хоменко. Оба россиянина останутся в столичном клубе на следующий сезон. Об этом сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

В прошедшем сезоне Курбанов в среднем набирал 4,5 очка, 3,4 передачи и 1,5 подбора за игру. Что касается Хоменко, то его показатели составили 3,0 очка, 1,0 передачи и 0,9 подбора.

ЦСКА по итогам минувшего сезона дошёл до финала Единой лиги ВТБ, где уступил «Зениту» со счётом 3-4 в серии. В заключительной игре армейцы уступили со счётом 75:81.

Напомним, ранее ЦСКА официально объявил о расставании со шведским форвардом Юнасом Йеребко и американским защитником Аллериком Фрименом. У обоих игроков истекли контракты.

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