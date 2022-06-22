Брэдли Бил отказался от опции продления контракта и станет неограниченно свободным агентом

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил принял решение отказаться от опции продления контракта на сезон-2022/23 за $ 36,4 млн и станет неограниченно свободным агентом. Об этом сообщает журналист Майкл Скотто в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Бил намерен заключить новое долгосрочное соглашение с «Уизардс». Защитник сможет подписать 5-летний контракт на $ 248 млн.

В нынешнем сезоне Бил набирал в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при 30% точности из-за дуги. «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с балансом 24-29. Летом Бил может воспользоваться опцией игрока и получить статус неограниченно свободного агента.

Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс выразил мнение о том, что «Даллас Маверикс» нужно попытаться заполучить Била.