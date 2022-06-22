В «Зените» высказались по поводу нового контракта с Сергеем Карасёвым

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный дал комментарий по поводу нового контракта форварда Сергея Карасёва.
«Возвращение Сергея в «Зенит» год назад пошло на пользу и клубу, и игроку. Поэтому продление контракта абсолютно логично. Сергей на очень высоком уровне сыграл концовку сезона, но я уверен, что это далеко не весь его потенциал», – приводит слова Церковного официальный сайт команды.
Карасёв стал игроком «Зенита» в 2016 году. С 2019 по 2021 год выступал за «Химки», после чего вернулся в «Зенит».
Напомним, в сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) клуб обыграл московский ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу красно-синих, однако в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, за счёт чего и победили в финальном противостоянии.
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