«У меня память, как у слона». Томпсон рассказал, как его разозлили слова фаната «Мемфиса»

Звёздный защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал о том, как его задели слова одного из фанатов «Мемфис Гриззлиз» во время регулярного чемпионата НБА.
«Был один чёртов идиот из «Мемфиса», который написал наш девиз (Strength in numbers — «Сила в единстве») после победы над нами в регулярном чемпионате, и это меня разозлило.
У меня память, как у слона», — написал Томпсон в социальных сетях.
Напомним, в шестом матче финальной серии баскетболисты «Голден Стэйт» обыграли «Бостон» со счётом 103:90. Благодаря этому успеху «Уорриорз» завоевали титул в сезоне-2021/2022. В составе победителей самым результативным стал звёздный защитник Стефен Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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