Антон Пушков покинет «Зенит» после семи лет в команде
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Центровой санкт-петербургского «Зенита» Антон Пушков покинет команду в это межсезонье, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».
33-летний баскетболист провёл в команде семь лет, однако в прошедшем сезоне стал реже появляться на паркете, в среднем получая по девять минут игрового времени за матч. Его показатели в этом году составили 2,0 очка, 0,6 передачи и 2,1 подбора за игру.
Напомним, в сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) клуб обыграл московский ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу красно-синих, однако в дальнейшем петербуржцы сумели выиграть три матча подряд, за счёт чего и победили в финальном противостоянии.
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