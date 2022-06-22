Антон Пушков покинет «Зенит» после семи лет в команде

Центровой санкт-петербургского «Зенита» Антон Пушков покинет команду в это межсезонье, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

33-летний баскетболист провёл в команде семь лет, однако в прошедшем сезоне стал реже появляться на паркете, в среднем получая по девять минут игрового времени за матч. Его показатели в этом году составили 2,0 очка, 0,6 передачи и 2,1 подбора за игру.

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) клуб обыграл московский ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу красно-синих, однако в дальнейшем петербуржцы сумели выиграть три матча подряд, за счёт чего и победили в финальном противостоянии.