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Джон Уолл воспользовался опцией игрока и стал вторым по зарплате в НБА после Карри

Джон Уолл воспользовался опцией игрока и стал вторым по зарплате в НБА после Карри
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Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл принял решение воспользоваться опцией игрока на следующий сезон, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

За сезон-2022/2023 он заработает $ 47,4 млн. Это второй показатель по зарплате в лиге. Больше заработает олько лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

Уолл стал игроком «Хьюстона», когда клуб договорился с «Вашингтоном» об обмене: ряды «Рокетс» пополнил Джон, а Расселл Уэстбрук перешёл в «Вашингтон Уизардс». Предыдущий сезон Уолл пропустил из-за травмы.

Ранее в Хьюстоне заявляли о том, что команда хочет обменять Джона Уолла в «Лейкерс» на Расселла Уэстбрука, однако сделает это только в том случае, если клуб из Лос-Анджелеса дополнительно отдаст пик первого раунда на драфте НБА.

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