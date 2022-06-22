Джон Уолл воспользовался опцией игрока и стал вторым по зарплате в НБА после Карри

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл принял решение воспользоваться опцией игрока на следующий сезон, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

За сезон-2022/2023 он заработает $ 47,4 млн. Это второй показатель по зарплате в лиге. Больше заработает олько лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

Уолл стал игроком «Хьюстона», когда клуб договорился с «Вашингтоном» об обмене: ряды «Рокетс» пополнил Джон, а Расселл Уэстбрук перешёл в «Вашингтон Уизардс». Предыдущий сезон Уолл пропустил из-за травмы.



Ранее в Хьюстоне заявляли о том, что команда хочет обменять Джона Уолла в «Лейкерс» на Расселла Уэстбрука, однако сделает это только в том случае, если клуб из Лос-Анджелеса дополнительно отдаст пик первого раунда на драфте НБА.