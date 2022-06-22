Инсайдер: все слухи вокруг Ирвинга только для того, чтобы он получил максимальный контракт

Известный инсайдер Брайан Уиндхорст заявил о том, что все слухи по поводу обмена разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга созданы только для того, чтобы игрок мог получить максимальный контракт.

«Кайри не уйдет из «Бруклина», все разговоры о переходе — его способ получить максималку», — написал Уиндхорст в социальных сетях.

Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не мог длительное время принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие. По этой причине «Нетс» не хотели подписывать с игроком новое соглашение на длительный срок.



«Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча серии.