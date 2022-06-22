Анте Жижич подписал контракт с «Анадолу Эфес»

Хорватский центровой Анте Жижич подписал трёхлетний контракт по схеме «2+1» с «Анадолу Эфес».

Сегодня Жижич официально покинул тель-авивский «Маккаби». В минувшем сезоне хорват помог «Маккаби» выйти в плей-офф Евролиги, набирая в среднем 12,2 очка и делая 5,0 подбора за матч.

Напомним, в этом сезоне «Анадолу Эфес» второй раз подряд стал чемпионом Евролиги, обыграв в решающей встрече мадридский «Реал».

Этим летом команда Эргина Атамана активно ведёт себя на трансферном рынке. «Анадолу Эфес» продлил соглашения с Шейном Ларкином, Брайантом Данстоном, Эртеном Гази и Буграханом Тунджером, а также подписал звёздного форварда Уилла Клайберна и, по информации источников, согласовал двухлетний контракт с Аматом М'Байе.