Анте Жижич подписал контракт с «Анадолу Эфес»
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Хорватский центровой Анте Жижич подписал трёхлетний контракт по схеме «2+1» с «Анадолу Эфес».
Сегодня Жижич официально покинул тель-авивский «Маккаби». В минувшем сезоне хорват помог «Маккаби» выйти в плей-офф Евролиги, набирая в среднем 12,2 очка и делая 5,0 подбора за матч.
Напомним, в этом сезоне «Анадолу Эфес» второй раз подряд стал чемпионом Евролиги, обыграв в решающей встрече мадридский «Реал».
Этим летом команда Эргина Атамана активно ведёт себя на трансферном рынке. «Анадолу Эфес» продлил соглашения с Шейном Ларкином, Брайантом Данстоном, Эртеном Гази и Буграханом Тунджером, а также подписал звёздного форварда Уилла Клайберна и, по информации источников, согласовал двухлетний контракт с Аматом М'Байе.
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