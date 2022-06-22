Зайон Уильямсон сыграл в баскетбол на уличной площадке

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон провёл игру в баскетбол на уличной площадке. Фотографии с игры были опубликованы в социальных сетях одним из болельщиков.

Фото: twitter.com/letsdance06

Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА и пропустил сезон. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, делал 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс». Ожидается, что баскетболист вернётся в строй в следующем сезоне.



В декабре прошлого года Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс», чем привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).