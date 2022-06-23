Зайон Уильямсон показал актуальную физическую форму

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон показал фотографии со своей актуальной физической формой. Судя по фотографиям, Зайон больше не имеет проблем с лишним весом. Ожидается, что он может вернуться на паркет уже к матчам Летней лиги.

Фото: Из личного архива Зайона Уильямсона

Фото: Из личного архива Зайона Уильямсона

Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА и пропустил сезон. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 27,0 очка, делал 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».



В декабре прошлого года Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс», чем привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).