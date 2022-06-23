«Зенит» продлил контракт с Андреем Зубковым

«Зенит» подписал новый контракт с форвардом Андреем Зубковым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Зубков подписал с клубом из Санкт-Петербурга новое двухлетнее соглашение. Новый сезон станет для капитана уже четвёртым в составе «Зенита».



В минувшем сезоне Зубков принял участие в 34 играх Единой лиги ВТБ при средних показателях 4,4 очка за матч, 2,9 подбора и 0,7 передачи. Всего на счету Зубкова 141 игра за «Зенит» в рамках Единой лиги ВТБ и Евролиги.



В сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии команда обыграла московский ЦСКА (4-3). После четырёх матчей финала счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что в итоге позволило им взять верх в финальном противостоянии.

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