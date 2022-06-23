Инсайдер: если Ирвинг хочет в «Лейкерс», то придётся отказаться от $ 30 млн

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски прокомментировал ситуацию вокруг разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.



«Если «Бруклин» не заинтересован в переподписании Ирвинга, то у него будет не так много вариантов. Сейчас наиболее серьёзным вариантом для Кайри считаются «Лейкерс», но если Ирвинг хочет туда, то должен отказаться от $ 30 млн, которые получил бы в «Бруклине». «Лейкерс» могут дать ему исключение на сумму $ 6 млн, но мы знаем, что Кайри способен на нестандартные поступки. В прошлом году он пропускал игры из-за отказа от вакцинации.



Решение Ирвинга скажется и на планах Кевина Дюранта», — заявил Войнаровски в эфире ESPN.



Ранее сообщалось, что Ирвинг не может договориться о продлении контракта с «Бруклином» и может покинуть команду. До 29 июня Кайри должен определиться, будет ли активировать опцию продления контракта.

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