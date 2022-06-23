Инсайдер: если Ирвинг хочет в «Лейкерс», то придётся отказаться от $ 30 млн

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски прокомментировал ситуацию вокруг разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.
«Если «Бруклин» не заинтересован в переподписании Ирвинга, то у него будет не так много вариантов. Сейчас наиболее серьёзным вариантом для Кайри считаются «Лейкерс», но если Ирвинг хочет туда, то должен отказаться от $ 30 млн, которые получил бы в «Бруклине». «Лейкерс» могут дать ему исключение на сумму $ 6 млн, но мы знаем, что Кайри способен на нестандартные поступки. В прошлом году он пропускал игры из-за отказа от вакцинации.
Решение Ирвинга скажется и на планах Кевина Дюранта», — заявил Войнаровски в эфире ESPN.
Ранее сообщалось, что Ирвинг не может договориться о продлении контракта с «Бруклином» и может покинуть команду. До 29 июня Кайри должен определиться, будет ли активировать опцию продления контракта.
- 23 июня 2022
-
13:00
-
11:47
-
09:49
-
02:27
-
00:57
- 22 июня 2022
-
23:52
-
23:02
-
21:53
-
20:49
-
20:10
-
17:56
-
17:35
-
17:00
-
16:43
-
16:05
-
15:34
-
14:36
-
13:31
-
12:49
-
11:52
-
11:18
-
10:54
-
10:00
-
09:14
-
08:45
-
08:38
-
00:42
- 21 июня 2022
-
23:18
-
23:00
-
21:45
-
21:01
-
20:44
-
20:37
-
20:00
-
19:30