В «Зените» прокомментировали подписание нового контракта с Зубковым
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Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный прокомментировал новое соглашение с капитаном команды Андреем Зубковым.
«Андрей на протяжении всего времени в «Зените» всегда был не только одним из ключевых фигур задней линии, но и игроком, который своими действиями на площадке и самоотдачей не раз приносил победы в самых важных играх. Его роль в раздевалке сложно переоценить, именно с ним в качестве капитана команды мы стали чемпионами в волевой серии финала, и сейчас крайне необходимо сохранить победный дух при формировании и построении новой команды», — приводит слова Церковного официальный сайт БК «Зенит».
Ранее «Зенит» официально сообщил о заключении нового двухлетнего контракта с форвардом Андреем Зубковым.
Новость по теме«Зенит» продлил контракт с Андреем Зубковым
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