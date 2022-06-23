В «Зените» прокомментировали подписание нового контракта с Зубковым

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный прокомментировал новое соглашение с капитаном команды Андреем Зубковым.



«Андрей на протяжении всего времени в «Зените» всегда был не только одним из ключевых фигур задней линии, но и игроком, который своими действиями на площадке и самоотдачей не раз приносил победы в самых важных играх. Его роль в раздевалке сложно переоценить, именно с ним в качестве капитана команды мы стали чемпионами в волевой серии финала, и сейчас крайне необходимо сохранить победный дух при формировании и построении новой команды», — приводит слова Церковного официальный сайт БК «Зенит».



Ранее «Зенит» официально сообщил о заключении нового двухлетнего контракта с форвардом Андреем Зубковым.

Новость по теме «Зенит» продлил контракт с Андреем Зубковым