Девин Букер и Кендалл Дженнер расстались после двух лет отношений

Звёздный защитник «Финикс Санз» Девин Букер и модель Кендалл Дженнер расстались после двух лет отношений. Об этом сообщает издание Daily Mail.



Один из инсайдеров сообщил, что Кендалл почувствовала, что идёт разными путями с Букером. Другие источники уверяют, что пара обсуждала проблемы в своих отношениях и совместное будущее, но так и не пришла к взаимопониманию. Сообщалось, что Дженнер хотела бы завести ребёнка на данном этапе жизни.



При этом не исключают вероятность воссоединения пары.



«Финикс Санз», за который выступает Девин Букер, в минувшем сезоне занял первое место в Западной конференции, но остановился уже на стадии четвертьфинала плей-офф НБА. «Финикс» уступил «Далласу» со счётом 3-4.