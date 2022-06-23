Девин Букер и Кендалл Дженнер расстались после двух лет отношений
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Звёздный защитник «Финикс Санз» Девин Букер и модель Кендалл Дженнер расстались после двух лет отношений. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Один из инсайдеров сообщил, что Кендалл почувствовала, что идёт разными путями с Букером. Другие источники уверяют, что пара обсуждала проблемы в своих отношениях и совместное будущее, но так и не пришла к взаимопониманию. Сообщалось, что Дженнер хотела бы завести ребёнка на данном этапе жизни.
При этом не исключают вероятность воссоединения пары.
«Финикс Санз», за который выступает Девин Букер, в минувшем сезоне занял первое место в Западной конференции, но остановился уже на стадии четвертьфинала плей-офф НБА. «Финикс» уступил «Далласу» со счётом 3-4.
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