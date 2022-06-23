Евгений Колесников покинул ЦСКА

Воспитанник молодёжки ЦСКА Евгений Колесников покинул команду. Об этом армейский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Колесников принял участие в пяти матчах на финише предыдущего сезона, но результативными действиями в нападении не отметился.

«В составе нашей команды Евгений согласился на непривычную роль, оказавшись в глубоком резерве, но с честью исполнял всё, что от него требовал тренерский штаб. Как умелый и опытный игрок он проделывал огромный объём работы на тренировках и помогал создавать «химию» внутри команды. В «Автодоре» Колесников показывал классный баскетбол, потому, уверен, он способен удержать планку и стать одним из лидеров в другой команде лиги ВТБ. Мы благодарны Евгению за помощь в концовке сезона и искренне желаем ему удачи на следующем этапе профессиональной карьеры. Евгений — настоящий профессионал и великолепный, очень отзывчивый человек, на которого всегда можно положиться. Уверен, он ещё покажет свой уровень», — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.