Абдул-Джаббар: я самый результативный игрок НБА, хотя реализовал всего один трёхочковый
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Легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар рассказал, как изменился баскетбол со времён его выступлений в НБА.
«В самом начале у нас всё было так, что за игру совершали примерно десять дальних бросков. Сейчас люди делают 10–12 попыток попасть из-за дуги только за одну четверть. Возможно, так и должно быть, ведь людям это нравится. Тем не менее я всё ещё самый результативный игрок НБА, хотя реализовал всего один трёхочковый бросок в карьере», — цитирует Абдул-Джаббара Sportskeeda.
Карим Абдул-Джаббар за свою карьеру набрал 38 387 очков. При этом он реализовал одну дальнюю попытку из 18.
Наиболее близко к рекорду Абдул-Джаббара подобрался Леброн Джеймс, у которого в активе 37 062 очка.
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