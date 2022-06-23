Антон Астапкович вернулся в ЦСКА

Российский форвард Антон Астапкович подписал контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.



Соглашение московского клуба с баскетболистом рассчитано на три года.



Астапкович ранее уже выступал за команды ЦСКА — с 2009 по 2018 год, включая «золотой» сезон в основе (2015/2016 – чемпион Евролиги и лиги ВТБ) и годичную отлучку в аренду в «Автодор» (2016/2017).



Последние четыре сезона баскетболист провёл в составе «Нижнего Новгорода». В сезоне-2021/2022 Астапкович в 19 матчах Единой лиги ВТБ в среднем набирал 13,8 очка, делал 5,2 подбора, 3,4 передачи, 1,3 перехвата. В матчах Лиги чемпионов ФИБА средние показатели баскетболиста составили 9,8 очка, 4,3 подбора, 4,5 передачи, 1,0 перехвата.



«Рад приветствовать в основе наших воспитанников, за профессиональным ростом которых мы внимательно следили на протяжении нескольких лет. Антон и Артём (Комолов. – прим. «Чемпионата») возмужали как баскетболисты и личности, проявили себя в большом баскетболе и не нуждаются в характеристиках – болельщики прекрасно знают, на что они способны. Уверен, парни готовы помочь команде добиваться результатов в ближайшие годы и стать примером для нового поколения молодых игроков», — прокомментировал подписание контракта президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин.