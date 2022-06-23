Дэрран Хиллиард покинул «Баварию»
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Бывший защитник московского ЦСКА Дэрран Хиллиард покинул немецкую «Баварию» и стал свободным агентом, сообщает Eurohoops. Хиллиард выступал в немецком клубе на протяжении одного сезона.
Напомним, Хиллиард не смог доиграть сезон до конца из-за травмы.
Ранее сообщалось, что Хиллиард близок к переходу в «Маккаби» из Тель-Авива.
В ЦСКА Хиллиард провёл два сезона, он перешёл в московский клуб из «Басконии». В общей сложности американец провёл в составе армейцев 105 матчей, в 71 из них он выходил в стартовом составе. В среднем Дэрран набирал 10,1 очка, делал 2,3 подбора и 1,3 передачи.
По итогам минувшего сезона Евролиги Хиллиард в среднем набирал 17,4 очка за игру, являясь лучшим скорером команды.
Новость по темеЭкс-защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард близок к переходу в «Маккаби»
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