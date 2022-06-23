Эмиль Райкович прокомментировал возвращение в ЦСКА Антона Астапковича

Главный тренер московского ЦСКА Эмиль Райкович прокомментировал возвращение в стан московского клуба форварда Антона Астапковича.
«Очень доволен, что российская база игроков в нашей команде становится сильнее.
Антон — игрок, способный проявлять агрессивность как в нападении, так и в защите. В «Нижнем» он показал, что многое умеет на площадке, и, надеюсь, он станет важной частью нашей команды», — приводит слова Эмиля Райковича официальный сайт ЦСКА.
Астапкович ранее уже выступал за команды ЦСКА — с 2009 по 2018 год, включая «золотой» сезон в основе (2015/2016 – чемпион Евролиги и лиги ВТБ) и годичную отлучку в аренду в «Автодор» (2016/2017).
Последние четыре сезона баскетболист провёл в составе «Нижнего Новгорода». В сезоне-2021/2022 Астапкович в 19 матчах Единой лиги ВТБ в среднем набирал 13,8 очка, делал 5,2 подбора, 3,4 передачи, 1,3 перехвата. В матчах Лиги чемпионов ФИБА средние показатели баскетболиста составили 9,8 очка, 4,3 подбора, 4,5 передачи, 1,0 перехвата.
- 23 июня 2022
-
21:45
-
20:47
-
19:55
-
18:53
-
17:50
-
16:31
-
16:20
-
15:48
-
15:32
-
15:20
-
15:00
-
14:47
-
13:00
-
11:47
-
09:49
-
02:27
-
00:57
- 22 июня 2022
-
23:52
-
23:02
-
21:53
-
20:49
-
20:10
-
17:56
-
17:35
-
17:00
-
16:43
-
16:05
-
15:34
-
14:36
-
13:31
-
12:49
-
11:52
-
11:18
-
10:54
-
10:00